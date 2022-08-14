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На войне с оккупантами погиб один из легендарных летчиков ВСУ

Антона Листопада отметили высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени

сегодня, 21:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Один из лучших летчиков ВСУ Антон Листопад погиб на войне против российских захватчиков. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета .

На войне с оккупантами погиб один из легендарных летчиков ВСУ

Летчик Антон Листопад (фото из открытых источников)

В учебном заведении, где учился пилот, сообщили, что он защищал Украину на востоке. А в 2019 году он был признан лучшим пилотом Воздушных сил ВСУ.

Кроме этого, на празднование 30-летия Независимости Украины Антон был ведущим авиационной колонны. Буквально за несколько дней до гибели, он был отмечен высокой государственной наградой — орденом За мужество 3-й степени. Орден Антону Листопаду лично вручил глава государства Владимир Зеленский.

Известно, что прощаться с Героем будут 15 августа 2022 года в 12:00 в Доме скорби на улице Ребета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Луганской области погиб иностранный журналист. В Луганской области остановлена эвакуация граждан с горячих точек. Враг обстрелял автомобиль, где ехали волонтеры и правоохранители. Это уже второй случай за последние несколько дней. В результате обстрела россиянами из артиллерии бронированного эвакуационного транспорта украинцев, который должен был эвакуировать гражданских, погиб французский журналист. Автомобиль с волонтерами и журналистом ехал на территорию у линии фронта, чтобы забрать десять граждан и вывезти их на подконтрольную украинскому правительству территорию. Француз получил смертельное ранение в шею от осколков снарядов, пробивших броню авто. Патрульный полицейский выжил благодаря амуниции. Авто с волонтерами обстреляли в Луганской области.




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Источник: https://www.facebook.com/if.ftl/posts/pfbid027V1LAK3xC9fZekiNi4snzFMJXp6ChsJahss1LuQKyxoyKUUKPsXpBbzuTLrG5dDzl
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