На войне погиб участник "Лиги Смеха": что известно (ФОТО)

В боях с оккупантами погиб член "Лиги Смеха", находившийся в командах "ОГО" и "Воробушек" Ярослав Гаркавко. Об этом информируют в социальных сетях представители "Лиги Смеха".

Ярослав Гаркавко (фото из открытых источников)

Парень стал героем, ведь, как и многие другие, стал в защиту страны от захватчиков из РФ.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", — пишут в сообщении коллеги погибшего.

Здесь говорится, что нынешние участники телевизионной "Лиги Смеха" стали добровольцами и пополнили ряды украинских Вооруженных сил, стали участниками терробороны или пополнили ряды волонтеров.

Представитель команды "Воробушек" Александр Сердюк говорит, что раньше имел споры с Гаркавко, но одобрил его выбор, потому что он ушел защищать свою страну от врага.

"Погиб Ярик Гаркавко. И к черту все практики, антидепрессанты и покой. Жгучая боль, очень и очень сильная. Мы периодически переписывались и хотелось поддерживать Ярика, но как же так, Ярик? Мы же должны с тобой встретиться? Мы же договорились записать подкаст ?" – пишет о герое его коллега.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на войне с оккупантами погиб один из легендарных летчиков ВСУ. Один из лучших летчиков ВСУ Антон Листопад погиб на войне против российских захватчиков. В учебном заведении, где учился пилот, сообщили, что оно защищало Украину на востоке. А в 2019 году он был признан лучшим пилотом Воздушных сил ВСУ. Кроме этого, на празднование 30-летия Независимости Украины Антон был ведущим авиационной колонны. Буквально за несколько дней до гибели, он был отмечен высокой государственной наградой — орденом За мужество 3-й степени. Орден Антону Листопаду лично вручил глава государства Владимир Зеленский.

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