На войне погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора

Савелию Федану – украинскому певцу из города Энергодар, участнику девятого сезона талант-шоу "Х-фактор" исполнился всего 21-лет. Как только началась полномасштабная война, исполнитель вместо микрофона взял в руки оружие.

Савелий Федан (фото из открытых источников)

Второй год он боролся за свободу и независимость Украины на линии фронта, но теперь пришло сообщение о гибели молодого исполнителя.

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Об этой потере сообщил мэр города Энергодар Дмитрий Орлов. Он отметил, что Савелий обладал большой верой в светлое будущее Украины.

"Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", — пишет чиновник.

Певец – выпускник Запорожского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник", затем учился на факультете, где готовят военных для десантно-штурмовых войск Одесской военной академии.

"Парень прожил на свете всего 21 год... Впереди у него должна была быть долгая и счастливая жизнь. Но жизнь парня оборвала война, его унесли изверги, которые пришли на нашу землю убивать и разрушать. Разделяем боль утраты и приносим искренние соболезнования семье и близким", — подытожил Орлов.

Первый раз Федан был на передовой в 13 лет. В составе группы волонтеров ездил к украинским воинам и выступал перед ними. В 16 лет молодой певец на шоу "Х-фактор" спел свою песню "Украина", которую написал после поездки в Донбасс.

Судейский корпус был поражен талантом молодого украинца, все единогласно сказали ему "Да". Но построить успешную карьеру и стать знаменитым Савелию не удалось, потому что началось вторжение РФ.

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