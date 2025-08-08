На Украину обрушится цунами из дронов и ракет: в США предупредили об уловке Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Хозяин Кремля пытается добиться двусторонних уступок от США, не участвуя в конструктивном мирном процессе. При этом Москва только выиграет от моратория на дальнобойные удары, ведь это позволит России накопить беспилотники и ракеты для новых атак на Украину. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW).

Воздушные удары. Фото: из открытых источников

"Путин, вероятно, использовал свою встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, чтобы предложить мораторий на дальнобойные удары, который позволил бы РФ накопить беспилотники и ракеты и возобновить массированные удары по Украине после окончания моратория", — говорится в отчете.

Эксперты считают, что даже временная остановка ударов ограничила бы способность Украины продолжить свою кампанию на дальних дистанциях, направленную на повреждение российского оборонно-промышленного комплекса и экономики войны, считают аналитики.

Кроме этого, в отчете обратили внимание, что в 2025-м году Россия существенно нарастила производство дронов и ракет, что позволяет ей значительно увеличить количество ударов, которые она может наносить по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне при первой же возможности нарушат договоренность о перемирии в воздухе, если она будет достигнута, заявил глава Совета резервистов Украины Иван Тимочко. Он отметил, что это произойдет сразу после того, как РФ накопит достаточное количество ударных средств и переместит часть собственного производства под землю. В то же время, он подчеркнул важность понимания, на каком уровне Кремль хочет ввести такое перемирие.



