Российский диктатор Владимир Путин хочет воздушного перемирия, но Украина не готова идти на него. Владимир Зеленский может все остановить, чтобы людям перестали падать на голову летающие аппараты. Такое мнение во время встречи с российским диктатором Путиным высказал самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор также заявил, что ситуация на поле боя якобы свидетельствует о том, что Украина сегодня "бегом" должна просить Россию договориться. Потому что на сегодняшний день украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования, считает Лукашенко.

В свою очередь сам Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только на тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Среди требований, которые выдвигает Кремль, украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. По словам диктатора, как только из Киева последует приказ о выводе украинских войск из четырех украинских областей из Москвы тут же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.

Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.

Президент США также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – высказался президент США.



