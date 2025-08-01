Путин готов прекратить войну в Украине незамедлительно: что требует

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только на тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Среди требований, которые выдвигает Кремль, украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
По словам диктатора, как только из Киева последует приказ о выводе украинских войск из четырех украинских областей из Москвы тут же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.
Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.
Президент США также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.
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