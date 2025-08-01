Путин готов прекратить войну в Украине незамедлительно: что требует

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только на тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Среди требований, которые выдвигает Кремль, украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

По словам диктатора, как только из Киева последует приказ о выводе украинских войск из четырех украинских областей из Москвы тут же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.

"Мы это сделаем незамедлительно. Естественно, гарантируем беспрепятственный отвод украинских частей и соединений", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.

Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Дональд Трамп.

Президент США также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – высказался президент США.

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