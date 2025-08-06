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В ВСУ резко разгромили "воздушное перемирие" в небе: назван серьезный риск для Украины

Если над фронтом установят перемирие, Россия сможет совершать механизированные наступления, пояснил Иван Тимочко.

6 августа 2025, 14:40
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Клименко Елена

Он подчеркнул, что это произойдет сразу после того, как РФ накопит достаточное количество ударных средств и переместит часть собственного производства под землю. В то же время он подчеркнул важность понимания, на каком уровне Кремль хочет ввести такое перемирие.

В ВСУ резко разгромили "воздушное перемирие" в небе: назван серьезный риск для Украины

Фото: из открытых источников

"Если, например, речь идет о прифронтовой зоне и применении беспилотников против российской бронетехники, которая сейчас для них почти неэффективна, они просто не смогут ее использовать для бронеударов. Их дроны сразу уничтожаются с воздуха. Поэтому вопрос заключается в том, стремится ли Путин на самом деле больших операций по плану техник танков. с воздуха не уничтожить. Это своеобразное прекращение огня в небе, чтобы усилить российскую армию.

В то же время, он добавил, что если перемирие в небе будет сопровождаться новыми договоренностями о мире на земле, ситуация может быть другой. Но Россия продолжает демонстрировать ориентацию на эноцид украинского населения.

"Мы видим масштабные удары по гражданским объектам. Если они объявят прекращение огня на поле боя, но продолжат бомбардировку стратегических целей, важно четко прописать сроки, пункты и ответственных лиц. Если это снова будет на уровне непонятных российских делегатов, ответственности не будет", — отметил он.

Тимочко также подчеркнул, что желание России договориться о перемирии в небе свидетельствует об эффективности украинских ударов.

"Наши удары по железным дорогам, аэродромам, складам и НПЗ настолько результативны, что Россия не находит им противодействия. Из-за этого она запретила экспорт топлива, а цены снова растут. Это подтверждает наши успехи на фронте", — добавил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что сегодня Россия имеет возможность восстанавливать свои войска быстрее, чем нести потери, поэтому ее армия не находится в критическом положении, сообщил директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.



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