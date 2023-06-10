logo

BTC/USD

25716.47

ETH/USD

1744.73

LTC/USD

77.11

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении: обновленная карта
commentss НОВОСТИ Все новости

На сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении: обновленная карта

ВСУ на Бахмутском направлении на продвинулись на 1400 метров

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают добиваться успехов на Бахмутском направлении. За сутки нашим воинам удалось продвинуться до 1400 метров на разных участках. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый.

На сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении: обновленная карта

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Спикер отметил, украинские военные контратакуют, пользуясь тем, что враг проводил ротацию. Между тем противник также пытается бить и по нашим подразделениям. Отмечается, что было нанесено 8 авиаударов; совершено около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен", — рассказал Череватый.

По его словам, россияне пытаются не только удержать свои позиции, но и контратаковать украинских военных. Но все попытки страны-агрессора остановить ВСУ разбиваются. Россиянам не удается остановить украинскую армию и продвижение вперед на Бахмутском направлении – яркое тому подтверждение. 

Во время столкновений наши военные уничтожили:

самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";

3 бронеавтомобиля;

гаубицу Д-30;

зенитную пушку С-60;

беспилотный аппарат ZALA;

8 складов боеприпасов;

7 автомобилей, подвозивших врагу оружие и боеприпасы.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать заявления Украины и России о ситуации на фронте – чего ожидать дальше.                

Также издание "Комментарии" сообщало – удалось ли ВСУ прорвать первую линию обороны РФ: ответ британской разведки.

 На сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении: обновленная карта - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!