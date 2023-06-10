На сколько ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении: обновленная карта

Украинские защитники продолжают добиваться успехов на Бахмутском направлении. За сутки нашим воинам удалось продвинуться до 1400 метров на разных участках. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Спикер отметил, украинские военные контратакуют, пользуясь тем, что враг проводил ротацию. Между тем противник также пытается бить и по нашим подразделениям. Отмечается, что было нанесено 8 авиаударов; совершено около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.

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"Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен", — рассказал Череватый.

По его словам, россияне пытаются не только удержать свои позиции, но и контратаковать украинских военных. Но все попытки страны-агрессора остановить ВСУ разбиваются. Россиянам не удается остановить украинскую армию и продвижение вперед на Бахмутском направлении – яркое тому подтверждение.

Во время столкновений наши военные уничтожили:

самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";

3 бронеавтомобиля;

гаубицу Д-30;

зенитную пушку С-60;

беспилотный аппарат ZALA;

8 складов боеприпасов;

7 автомобилей, подвозивших врагу оружие и боеприпасы.

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