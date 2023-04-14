На сколько времени хватит элитного состава группы "Вагнера" в войне – прогноз

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко утверждает, что группа "Вагнера" скоро потеряет свой "золотой фонд" кадрового состава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".



Пригожин на фоне кладбища вагнеровцев. Фото из открытых источников

Частная военная компания "Вагнер" была вовлечена в войну в Украине из-за реального опыта боевых действий, которые они получили на Донбассе, Сирии и Африке. Однако в Украине российские наемники терпят значительные потери, особенно вблизи Бахмута. Путин и Пригожин бросает все силы, чтобы одержать хоть какую-то победу в Украине.

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Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко утверждает, что такими темпами опытные наемники скоро закончатся в группе "Вагнера".

"Если он будет дальше такими темпами двигаться, то его кадрового состава хватит еще на две недели", – считает журналист.

По его мнению, владелец группы "Вагнера" снова начнет вербовать наемников в свою военную компанию, однако это будут люди без опыта боевых действий.

"Ценность для Путина "Вагнера" заключалась в том, что там были люди с опытом. Они воевали на Донбассе в 2014 году, в Сирии и Африке. Но этих людей уже скоро не останется", — прогнозирует журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые доказательства о жестоком убийстве украинского пленника, которому отрезали голову, указывают на причастность "Вагнера". Такие доказательства привел российский правозащитник, приславший видео бывшему вагнеровцу, находящемуся в тюрьме в Швеции.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин ответил или стоит "Вагнер" за казнью украинского военного.