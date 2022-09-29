На северной границе Украины за час – более 50 взрывов: подробности

Днем 29 сентября российские войска нанесли новые удары по приграничным населенным пунктам Черниговской и Сумской областей, всего за один час зафиксировано 55 взрывов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ОК "Север" в Facebook.

Артиллерия. Фото: DEFENSE EXPRESS

"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, по предварительной информации, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны РФ в районе Сосновки и в район заказника "Шалигинский". По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждения ЛЭП. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки" – говорится в сообщении.

Защитники Украины отмечают, что несмотря на достаточно интенсивный огонь со стороны оккупантов потерь среди личного состава и техники нет. От мирного населения тоже нет информации о повреждениях.

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Также издание "Комментарии" сообщало — снова неспокойно на белорусском направлении. Внезапный визит Лукашенко к Путину после объявления РФ о мобилизации, сообщения о том, что в РБ ведутся активные работы к приему десятков тысяч российских солдат. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории. Что это всё значит? Какие опасные сигналы поступают из Беларуси? Остается ли риск нового вторжения с той территории? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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