Из Беларуси поступают опасные сигналы: почему угроза вторжения снова растет

Снова неспокойно на белорусском направлении. Внезапный визит Лукашенко к Путину после объявления РФ о мобилизации, сообщения о том, что в РБ ведутся активные работы к приему десятков тысяч российских солдат. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории. Что это всё значит? Какие опасные сигналы поступают из Беларуси? Остается ли риск нового вторжения с той территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Задача минимум угроз с белорусского направления – отвлечение резервов украинской армии

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что риски повторного вторжения с территории Беларуси после решения Путина объявить мобилизацию, возрастают.

"Временные рамки для того, чтобы Путин смог достичь поставленных перед собой целей в Украине, сокращаются. На него оказывается давление, в том числе со стороны Китая и Индии – что мы видели на недавнем саммите ШОС в Самарканде. Поэтому Путин будет бросать в бой всё", – считает эксперт.

По его словам, даже для достижения минимальных целей (оккупация и аннексия Донецкой и Луганской областей, части других регионов), не говоря уж о победе в войне – Кремль явно считает более выгодным попытаться захватить Киев. Чтобы либо установить марионеточный режим, как это планировалось в начале широкомасштабного вторжения, либо принудить украинскую власть пойти на переговоры на условиях Москвы. Чтобы избежать затяжной войны и резкого увеличения количества погибших со стороны российских мобилизационных войск.

"Задача минимум угроз с белорусского направления – отвлечение резервов украинской армии. Чтобы мы продолжали держать существенную группировку у белорусской границы, тогда как основной удар захватчики намереваются нанести на Донбассе, куда уже поступаю новые части противника, – поясняет Максим Яли. – Задача максимум – подготовка к повторному вторжения со стороны Беларуси. Особенно, если Путин таки примет решение об аннексировании новых украинских территорий (что, похоже, выходить на финишную прямую). Подтверждением является и то, что сейчас при помощи российских специалистов происходит ремонт белорусских жд-узлов, собственно "железки", чтобы облегчит доставку военной техник из РФ в Беларусь. К тому же, на белорусской земле остается значительный контингент российских войск, постоянно происходят маневры, учения. Так что угроза вторжения со стороны Беларуси возросла. И именно с этим связано жесткой заявление-предупреждение официальному Минску от секретаря СНБО Украины Данилова".

Беларусь с большой вероятностью может вступить в эту войну полноценно

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько призывает понять, что рано или поздно Беларусь с большой вероятностью может вступить в эту войну полноценно. Или снова с ее территории попытаются напасть россияне.

"Дело в том, – поясняет он, – что российская мобилизация – это не просто попытка закрыть дыры на фронте. Это еще и мероприятие, которое может позволить россиянам снять со своей дислокации другие кадровые воинские части. К примеру, на Дальнем Востоке и так далее. И бросить их в бой. В том числе со стороны Беларуси".

То есть, именно кадровая армия для нас – проблема в первую очередь, констатирует Александр Солонько.

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