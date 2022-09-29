Из Беларуси поступают опасные сигналы: почему угроза вторжения снова растет

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Кравцев Сергей
Снова неспокойно на белорусском направлении. Внезапный визит Лукашенко к Путину после объявления РФ о мобилизации, сообщения о том, что в РБ ведутся активные работы к приему десятков тысяч российских солдат. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории. Что это всё значит? Какие опасные сигналы поступают из Беларуси? Остается ли риск нового вторжения с той территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что риски повторного вторжения с территории Беларуси после решения Путина объявить мобилизацию, возрастают.
По его словам, даже для достижения минимальных целей (оккупация и аннексия Донецкой и Луганской областей, части других регионов), не говоря уж о победе в войне – Кремль явно считает более выгодным попытаться захватить Киев. Чтобы либо установить марионеточный режим, как это планировалось в начале широкомасштабного вторжения, либо принудить украинскую власть пойти на переговоры на условиях Москвы. Чтобы избежать затяжной войны и резкого увеличения количества погибших со стороны российских мобилизационных войск.
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько призывает понять, что рано или поздно Беларусь с большой вероятностью может вступить в эту войну полноценно. Или снова с ее территории попытаются напасть россияне.
То есть, именно кадровая армия для нас – проблема в первую очередь, констатирует Александр Солонько.
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