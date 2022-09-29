Зеленский снова обратился к россиянам: есть ли шанс, что режим Путина будет сметен самим же обществом

В традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам с призывом избегать мобилизации и бороться за своё, а не лезть на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Как оцениваете подобного рода призывы? Есть ли возможность достучаться хотя бы до части российского общества? Какова вероятность, что путинский режим будет сметен самими россиянами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в России. Фото: из открытых источников

Россияне стремительно теряют и будут терять веру в "силу и мощь" собственной власти

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает обращение президента Украины к россиянам – логичным и правильным. Как с точки зрения формулировок, так и с точки зрения тональности.

"Владимир Зеленский кратко и четко "разложил по полочкам" главные проблемы современного российского общества, где самим гражданам ничего не положено, но их заставляют умирать за чужое имущество и чужие сверхдоходы. Очевидно, кто-нибудь услышит это обращение и сделает для себя выводы. Тем более, что в условиях т.н. "частичной мобилизации", кризис путинского режима и российской имперской государственности становится все более очевидным", – отмечает эксперт.

Он уверен, что мобилизация – жест отчаяния путинского режима, который неизбежно означает его стратегический крах и распад.

"Россияне стремительно теряют и будут терять веру в "силу и мощь" собственной власти, которая уже даже декларативно не может утверждать о наличии у себя какой-либо "стратегии". Еще один очевидный вывод мобилизации – демонстрация полного банкротства путинского режима в базовых для него сферах, – подчеркивает Петр Олещук. – Долгое время вся его легитимность выстраивалась на тезисе о "военной мощи", позволяющей России входить в число "мировых государств" и диктовать свою волю другим. Следует упомянуть еще один результат мобилизации – это превращение войны против Украины в личное дело каждого россиянина. Долгое время российский режим позиционировал войну как своеобразную "спецоперацию" как нечто ограниченное во времени и пространстве. Теперь так утверждать уже нельзя. Кого-то забирают в армию, кто-то родственник или друг мобилизованных, кто-то убегает от мобилизации в другие государства. Это приведет к колоссальному социальному сдвигу, результаты которого не заставят себя ждать".

Если количество антивоенных настроений в РФ будет расти, силовики просто не в состоянии будут справиться с протестами

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что подобные заявления Зеленского являются системными.

"Он не изменяет себе – и продолжает обращаться к разумной части русскоговорящих людей (как по всему миру, так и в России). Однако вероятность проникновения такого медиа-обращения в большие массы россиян именно на территории РФ – весьма невелика. За долгие годы усилиями пропаганды там сформировано мнение, что украинская власть – это нечто чуждое, плохое, ложное, враждебное. Соответственно, всё, что говорит украинский президент, для российского гражданина – чуждо. Однако подобные обращения следует продолжать, – уверен эксперт. – В России происходят, возможно, не всегда нам заметные, трансформационные процессы, которые в итоге приведут к смене или настроений, или власти, или хотя бы части политических элит".

Ни одна власть не вечна, как не вечна и ни одна империя, акцентирует Владислав Дзивидзинский. Прогнозируя, что в период от полугода до пяти лет в РФ произойдут серьезные изменения.

"Либо в этом поучаствует большинство – и перемены придут в результате выборов. Либо активное меньшинство, благодаря которому совершаются революции. Это может быть и общее давление бизнеса, который страдает из-за непонятной и бьющей по нему войны, развязанной Кремлем. Или же это может быть дворцовый переворот. С каждой из этих аудиторий могут поработать ориентированные на Запад элиты, желающие вести Россию к миру, к возвращению в круг цивилизованных государств, а не погружать в войну, хаос и изоляцию. Все эти процессы взаимосвязаны, – считает эксперт. – Что из них и когда "выстрелит" – прогнозировать сложно. Но озвучивать возможность и необходимость другого пути развития РФ – нужно. Что и делает украинский президент".

Владислав Дзивидзинский отмечает, что мобилизация частично отрезвила российское общество. Оно начало бояться погибнуть в Украине во имя имперской политики Кремля.

"Если количество антивоенных настроений в РФ будет расти, силовики просто не в состоянии будут справиться с протестами, – поясняет эксперт. – Подобные процессы уже были и в царской России, и в СССР, и в других странах – и в итоге приводили к закономерному результату. А именно – падению потерявшего связь с реальностью режима, переформатированию страны".

При условии, что Украина будет эффективно биться на фронте вероятен вариант некого дворцового переворота в РФ с временным выходом страны-агрессора из войны

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Вероятность достучаться до российского общества, увы, относительно невелика (если мы говорим в разрезе смены режима за счет народных волнений). Российское общество живет на имперских нарративах. И значительная часть негатива по отношению к Путину – это отсутствие военных успехов".

С другой стороны, отмечает эксперт, эти военные успехи, по мнению подавляющего числа россиян, желательно должны делаться чужими руками.

"Поэтому, при условии, что Украина будет эффективно биться на фронте, скорее вероятен вариант некого дворцового переворота в РФ с временным выходом страны-агрессора из войны, но с сохранением там контуров старой политики, – прогнозирует Игорь Тышкевич. – Но не надо тешить себя иллюзиями, что подобное прямо сейчас произойдет – и будет нам счастье. Увы, нет. Для окончательной победы Украины необходимо, чтобы Россия потерпела еще, как минимум, одно поражение, причем более масштабное, чем было на Слобожанщине".

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