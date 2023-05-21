На саммите в Японии президент Украины встретился с лидерами G7

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Главы государства. Это впервые с начала полномасштабной войны Зеленский посетил Японию. В ходе саммита гарант украинского государства отметил результаты сотрудничества с лидерами других стран. Он отметил, что она достигла высокого уровня, обеспечивающего уважение международного права, демократии и свободы.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
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Несмотря на это,
как добавил он, Украине необходимо очевидное лидерство демократии.
В то же время президент Украины отметил, что каждое решение, принятое в пользу поддержки украинского государства, приближает нашу победу в этой войне. А весь мир объединяет одна великая цель – мир.
Как отметим, во
время визита в Японию Владимир Зеленский уже успел поговорить с Премьер-министром
Канады Джастином Трюдо. Совместно чиновники обсудили будущее сотрудничество в
вопросах обороны Украины, усиление военной помощи, обучение ВСУ в Канаде и
целесообразность реализации всех составляющих украинской формулы мира.
Также глава государства встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Они говорили о ситуации на фронте, массированных обстрелах Украины и увеличении усилий по возвращению депортированных детей с оккупированных территорий и РФ.
Отметим, что уже началась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7.
Читайте на сайте "Комментарии", — Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, — французский философ Многие иностранцы покидают мирную жизнь в своем государстве и отправляются в Украину, вступая в ряды ВСУ и выбирая чужую войну.
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