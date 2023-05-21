На саммите в Японии президент Украины встретился с лидерами G7

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Главы государства. Это впервые с начала полномасштабной войны Зеленский посетил Японию. В ходе саммита гарант украинского государства отметил результаты сотрудничества с лидерами других стран. Он отметил, что она достигла высокого уровня, обеспечивающего уважение международного права, демократии и свободы.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

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"В мире были попытки игнорировать и не уважать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем ниже вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Несмотря на это, как добавил он, Украине необходимо очевидное лидерство демократии.

"Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством", – резюмировал Глава украинского государства.

В то же время президент Украины отметил, что каждое решение, принятое в пользу поддержки украинского государства, приближает нашу победу в этой войне. А весь мир объединяет одна великая цель – мир.

"Украина предложила формулу мира миру. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир", – добавил президент Украины.

Как отметим, во время визита в Японию Владимир Зеленский уже успел поговорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Совместно чиновники обсудили будущее сотрудничество в вопросах обороны Украины, усиление военной помощи, обучение ВСУ в Канаде и целесообразность реализации всех составляющих украинской формулы мира.

Также глава государства встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Они говорили о ситуации на фронте, массированных обстрелах Украины и увеличении усилий по возвращению депортированных детей с оккупированных территорий и РФ.

Отметим, что уже началась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7.

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