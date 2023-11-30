На саммите ОБСЕ представитель Люксембурга эмоционально обратились к Путину из-за войны в Украине

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Slava Kot
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель эмоционально обратился к делегации России на заседании ОБСЕ, призвав прекратить страдания людей, имея в виду войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Ксавье Беттель обратился к Путину. Фото из открытых источников
Ксавье Беттель 10 лет занимал должность премьера Люксембурга и является открытым геем, который во время своего выступления не сводил глаз с российской делегации. Он рассказал, что имеет русские корни, ведь его бабушка была родом из России. По словам Беттеля, у него были хорошие отношения с Путиным, которые базировались на телефонных разговорах и обмене мнениями.
Беттель признался, что после начала большой войны в Украине он звонил по телефону Путину и такие действия вызвали критику от европейских коллег. Однако политик из Люксембурга объяснил в какой момент понял, что Путин говорит чушь.
Путин же рассказывал ему о "русском языке, нацистах, биолабораториях". Бывший премьер Люксембурга отметил, что начать войну легко, однако только настоящий лидер может закончить ее и призвал России прекратить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Германии Бербок обратилась к России на саммите ОБСЕ.
Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который был раздражен на саммите ОБСЕ. Российский министр призвал "оставить его в покое".
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