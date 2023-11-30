На саммите ОБСЕ представитель Люксембурга эмоционально обратились к Путину из-за войны в Украине

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель эмоционально обратился к делегации России на заседании ОБСЕ, призвав прекратить страдания людей, имея в виду войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Ксавье Беттель обратился к Путину. Фото из открытых источников

Ксавье Беттель 10 лет занимал должность премьера Люксембурга и является открытым геем, который во время своего выступления не сводил глаз с российской делегации. Он рассказал, что имеет русские корни, ведь его бабушка была родом из России. По словам Беттеля, у него были хорошие отношения с Путиным, которые базировались на телефонных разговорах и обмене мнениями.

Беттель признался, что после начала большой войны в Украине он звонил по телефону Путину и такие действия вызвали критику от европейских коллег. Однако политик из Люксембурга объяснил в какой момент понял, что Путин говорит чушь.

"После Бучи я почувствовал, что желания найти решение нет. Мне грустно. Своим поведением вы разрушили все, что мы построили: культурные, политические, экономические отношения", — рассказал Беттель об одном из разговоров Путина, в котором подчеркнул, что теперь в России союзники такие страны как северная Корея, Сирия и Эритрея.

Путин же рассказывал ему о "русском языке, нацистах, биолабораториях". Бывший премьер Люксембурга отметил, что начать войну легко, однако только настоящий лидер может закончить ее и призвал России прекратить войну в Украине.

"Вы совершили большую ошибку. Остановитесь. Остановите то, чему нет объяснения, нет причины. Поверьте, сила не в том, чтобы показать, что вы сильнее, а в том, чтобы прекратить страдания миллионов людей", — подчеркнул Беттель в своем эмоциональном обращении к Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Германии Бербок обратилась к России на саммите ОБСЕ.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который был раздражен на саммите ОБСЕ. Российский министр призвал "оставить его в покое".