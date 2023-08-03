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На российском православном канале призывают выжигать украинцев «Солнцепеком» (ВИДЕО)

Российский деятель заявил, что украинцы являются язычниками и нацистами, поэтому их следует полностью выжечь.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Директор православного радио РФ "Радонеж" Евгений Никифоров заявил, что Украину ничем уже не спасти, поэтому ее нужно выжигать ТОС "Солнцепек". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на фрагмент видео украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

На российском православном канале призывают выжигать украинцев «Солнцепеком» (ВИДЕО)

Евгений Никифоров. Фото из открытых источников

Во время эфира российского религиозного телеканала "Спас" директор местного религиозного радио Евгений Никифоров сказал, что в Украине "болезнь нацистов" так уж запущена, что ее невозможно вылечить. 


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"Поэтому ответы на эти выступления нацистов могут быть только одни — "Солнцепок". Это нужно выжигать", — заявил Евгений Никифоров.

Россиянин утверждает, что украинцы якобы язычники, поэтому на них не распространяется этика из Нового Завета. Таким образом, Никифоров объясняет, что украинцев можно убивать и добавляет, что их нужно "уничтожать без всякого сомнения!".

Посмотреть видео, где на религиозном канале в России призывают выжигать украинцев ниже:

Интересно, что россиянин Евгений Никифоров является уроженцем Одессы, где окончил университет. Впоследствии Никифоров переехал в Москву, где основал религиозное радио "Радонеж".

Напомним, что ТОС "Солнцепек" – это система вооружения, которая используется для разрушения тяжелой техники, фортификационных сооружений и живой силы. В центре удара температура достигает около 3 тыс. градусов по Цельсию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина захватила опасное оружие в России и теперь оно использовано против армии РФ.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ ликвидировали российского военного пропагандиста, руководившего отрядом БПЛА и служившего в чеченской специальной группировке "Ахмат".



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/36844
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