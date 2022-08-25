На полях Херсонщины пропадают спелые арбузы (ВИДЕО)

На оккупированных территориях Херсона, на плантациях зреют тонны сладких арбузов. Местные крестьяне щедрый урожай теперь не собирают, потому что реализовать свою сладкую продукцию во время войны можно только за копейки. Привезти арбузы в подконтрольные Украине регионы не пропускают российские захватчики.

Херсонские арбузы (фото из открытых источников)

Кто собирает урожай на полях, что там происходит? Это видео демонстрирует пользователь под ником "student___u" в социальных сетях.

Видеоролик вызвал бурные реакции наших соотечественников, покупающих невкусные сладкие плоды, на которые "космические" цены.

На опубликованном видео, мужчина бросил арбуз на землю и буквально разлетелся на две половины. Видно, что внутри спелый и сочный. Стало известно, что на рынках дыни стоят 4 гривны за килограмм. Тогда, когда в больших городах Львове, в Киеве дыни стоят по 80-90 гривен за килограмм, пишут пользователи социальных сетей. Люди пишут, что очень хотят приобрести херсонские арбузы, но сейчас покупают другие за 200 гривен.

В это время фермеры рассказывают, что работают в убыток себе — арбузы и дыни в этом году не окупились

Известно, что сегодня в Украине купить арбуз можно за 30-40 гривен за килограмм. Следовательно, в среднем за один арбуз, весящий 6-10 килограммов, придется отдать в среднем 200 гривен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ отразили штурм кафиров в Херсонской области . Оккупанты в направлении Потемкиного на Херсонщине штурмовали позиции украинских защитников. В частности, мотострелковый взвод при поддержке двух БМП-2 пошел в наступление.

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