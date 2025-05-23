На Полтавщине часть людей без света: куда попали россияне

В результате российской массированной атаки беспилотников в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов и пострадал человек. Сейчас более 2 тысяч потребителей без света. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут.

Удар по Полтавщине. Фото из открытых источников

"В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств" – говорится в сообщении.

По его словам, травмы получил один человек, от госпитализации отказался.

"Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – сообщил Когут.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БПЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.

"Специалисты работают над восстановлением электроснабжения", – подытожил врио главы ОВА.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 мая, Российскую Федерацию снова масштабно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов были слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксировались в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области. Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву. Спустя какое-то время Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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