На Покровском направлении были укрепления: почему военные сдали позиции без боя

Как утверждает политолог, военный Назар Розлуцкий, критическая ситуация на Покровском направлении имеет ряд причин. И эти причины, говорит он, имеют свои названия, а также номера, флаги, командование, личный состав, технику и вверенные им участки обороны.

Война в Украине

При этом эксперт отмечает, что на Покровском направлении находились укрепления, окопы, траншеи, опорные пункты, зубы дракона. Кроме того, там есть плотная городская застройка, которая уже укрепление. Как подчеркнул Розлуцкий, под Бахмутом такого не было, но он стоял полгода.

"В чем причина? А причина в том, что никакие укрепления не остановят врага, если в них не будут обороняться бойцы. Защищаться, а не бросать позиции, даже не пытаясь их защитить. Ибо, глядя на видео, где пид*ры лазают по захваченным окопам и опорным пунктам без следов хоть каких-то боев, неизбежно возникают вопросы — как так получилось, что мы строили укрепление для себя, а оказалось, что ими пользуются пид*ры?" – не понимает Розлуцкий.

По его словам, возникает вопрос, почему одна бригада может успешно защищать 20 километров линии столкновения, а другая целым составом не может удержать две посадки.

Почему кто-то, годами не вылезая из Донбасса, без ротаций и перемен, х**чит из последних сил, а кто-то заходит с нуля и за трое суток теряет по четыре села? Ответы на эти вопросы меня интересуют. И это очень заметно, когда знаешь о переброске подразделений. Потому что одна часть, не буду писать какая, сначала обороняла северный фланг направления и за то время пид*ры почти без боев прошли к Гродовке, а потом ее заменили и перебросили южнее. И теперь северный фланг стоит, Гродовку не могут взять вторую неделю, зато на юге, с какого-то испуга началась оборона Селидового, куда пид*ры месяцами не могли продвинуться", — отметил Розлуцкий.

По его мнению, создается впечатление, что для некоторых подразделений нужно вводить "заградотряды" или же разогнать их вообще.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР тоже указывали на то, что военные фактически сдали свои позиции без боя.



