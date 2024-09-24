На оккупированных территориях вузы планируют укомплектовать «ветеранами сво»

На временно оккупированных территориях дефицит кадров касается всех отраслей, включая образование.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Враг планирует набрать лекторов для захваченных университетов из числа "ветеранов сво", даже без опыта работы. Единственным условием трудоустройства является наличие высшего образования и желание окончательно переехать на ВОТ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, сообщает портал "Комментарии".

Там добавляют, что такие решения помогут устранить три проблемы за раз: преодолеть дефицит кадров в образовании, трудоустроить боевиков и ввезти в регион россиян. Однако проблемой является то, что количество оккупантов высшим образованием невелико, а из них не все желают становиться "лекторами" и переезжать на ВТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины

В Мариуполь привезли беженцев из российской Курской области. Их заселяют в дома мариупольцев. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает портал "Комментарии".

Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. Россиян разместили в "национализированных" домах, то есть у тех, которые захватчики отобрали у покинувших город мариупольцев.

"Активисты и партия "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуда. К мариупольцам оккупанты относятся по другому. Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит настоящее отношение захватчиков к местному населению", — отмечают в городском совете.

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