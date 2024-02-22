На нуле можно выжить. Военный дал несколько ценных советов, которые сохранят жизнь

Робер Бровди рассказал, что к нему часто обращаются за советами, как сохранить жизнь на передовой. В первую очередь речь идет о тех военных, которые находятся совсем рядом с позициями окупантов и отслеживают их передвижение.

Советы от "Мадяра"

"Мадяр" говорит, что именно для таких военных залогом сохранения жизни является дрон, арта и лопата. При этом, подчеркнул военный, именно лопата является основным средством, если нужно выжить.

Бровди посоветовал военным зарываться в окопах и блиндажах, чтобы спастись от шквального огня врага.

"Но, пожалуй, надо немного совершеннее это сделать и достаточно срочно, потому что скоро земля перестанет быть приемлемой для копания"

, – сказал Мадяр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне придумали новую "фишку" , которую начали использовать для скоростных атак на Силы обороны. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, речь идет о квадроциклах. По его словам, оккупанты начали их использовать на запорожском направлении, и не для эвакуации раненых, а для наступления малыми группами. Они рассчитывают на то, что квадроциклы маневренны и быстры, поэтому они смогут неожиданно атаковать. Однако Силы обороны научились их уничтожать.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что оккупанты на линии фронта активно применяют управляемые авиабомбы, которые практически стирают населенные пункты с земли. При этом в ВСУ нет ничего подобного, чтобы наносить такие же ответные удары. Военные говорят, что благодаря использованию КАБов россияне захватывают украинские города, в том числе и Авдеевку.



