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На нуле можно выжить. Военный дал несколько ценных советов, которые сохранят жизнь

Командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди "Мадяр" в видеообращении дал несколько советов военным по выживанию на передовой. По его словам, лопата для них должна стать лучшим другом, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Робер Бровди рассказал, что к нему часто обращаются за советами, как сохранить жизнь на передовой. В первую очередь речь идет о тех военных, которые находятся совсем рядом с позициями окупантов и отслеживают их передвижение.

На нуле можно выжить. Военный дал несколько ценных советов, которые сохранят жизнь

Советы от "Мадяра"

"Мадяр" говорит, что именно для таких военных залогом сохранения жизни является дрон, арта и лопата. При этом, подчеркнул военный, именно лопата является основным средством, если нужно выжить.

Бровди посоветовал военным зарываться в окопах и блиндажах, чтобы спастись от шквального огня врага.

"Но, пожалуй, надо немного совершеннее это сделать и достаточно срочно, потому что скоро земля перестанет быть приемлемой для копания"
, – сказал Мадяр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне придумали новую "фишку" , которую начали использовать для скоростных атак на Силы обороны. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, речь идет о квадроциклах. По его словам, оккупанты начали их использовать на запорожском направлении, и не для эвакуации раненых, а для наступления малыми группами. Они рассчитывают на то, что квадроциклы маневренны и быстры, поэтому они смогут неожиданно атаковать. Однако Силы обороны научились их уничтожать.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что оккупанты на линии фронта активно применяют управляемые авиабомбы, которые практически стирают населенные пункты с земли. При этом в ВСУ нет ничего подобного, чтобы наносить такие же ответные удары. Военные говорят, что благодаря использованию КАБов россияне захватывают украинские города, в том числе и Авдеевку.




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