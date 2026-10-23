На Москву полетят сотни дронов: какую уязвимость ПВО нашли ВСУ

Украина может активнее проводить воздушные атаки дронами Московское направление.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что ВСУ обнаружили впечатление российского ПВО.

"Думаю, в ближайшее время это общее направление на Москву будет прорабатываться и дальше. То есть под прикрытием дронов-обманок будет связываться московское ПВО. Они преимущественно первое, на что они реагируют, на то, что летит на Москву. А там на Серпухов, на Дубну, там еще куда-то – это уже во вторую очередь”, — отметил он.

По его словам, россияне стали некоторыми заложниками плана отражения атак дронов. Эксперт отметил, что у РФ есть определенный алгоритм по уничтожению украинских беспилотников.

"Я так понимаю, наши командиры обрисовали этот план, отстроили контрпланы, так называемые, и пользуются этой уязвимостью россиян", — отметил Свитан.

По словам эксперта, россияне не будут распыляться, открывая направление на Москву, ведь если они это сделают, то за дронами-обманками последуют более тяжелые средства поражения. К примеру, рассказал Свитан, дроны из 50 или 75 кг взрывчатки.

"Взрывчатка, которая не просто поцарапает окна на московских высотках, может серьезные проблемы принести. Поэтому этим будем пользоваться и дальше. Поэтому в ближайшее время московское направление будет одним из основных", — отметил эксперт.

В числе главных целей Свитан назвал также объекты нефтеперерабатывающей отрасли.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Москве не будут работать аэропорты. Об этом предупредил москвичей журналист Дмитрий Гордон. Он посоветовал пользоваться другим транспортом или ехать в другие регионы, если есть аэропорты.