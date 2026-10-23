На Москву полетят сотни дронов: какую уязвимость ПВО нашли ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Украина может активнее проводить воздушные атаки дронами Московское направление.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что ВСУ обнаружили впечатление российского ПВО.
По его словам, россияне стали некоторыми заложниками плана отражения атак дронов. Эксперт отметил, что у РФ есть определенный алгоритм по уничтожению украинских беспилотников.
По словам эксперта, россияне не будут распыляться, открывая направление на Москву, ведь если они это сделают, то за дронами-обманками последуют более тяжелые средства поражения. К примеру, рассказал Свитан, дроны из 50 или 75 кг взрывчатки.
В числе главных целей Свитан назвал также объекты нефтеперерабатывающей отрасли.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Москве не будут работать аэропорты. Об этом предупредил москвичей журналист Дмитрий Гордон. Он посоветовал пользоваться другим транспортом или ехать в другие регионы, если есть аэропорты.