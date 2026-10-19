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Гордон попередив про загрозливий сценарій для Москви: що чекає на москвичів

Журналіст Гордон розповів, що очікує на Москву та звернувся до москвичів

19 жовтня 2026, 23:02
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Кречмаровская Наталия

Вихідними робота аеропортів у Москві була паралізована — через загрозу дронів були затримки рейсів. Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що “небо над Москвою буде закритим”. 

Гордон попередив про загрозливий сценарій для Москви: що чекає на москвичів

Москва. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон звернувся до москвичів та розповів, що чекає на них. 

"Хочу звернутися до москвичів, які нас чують. Московські аеропорти — Домодєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво не працюватимуть на прийом і відправку пасажирів. Виходячи з цього, плануйте свої поїздки через інші регіони", — зазначив журналіст.

Москвичам радить користуватися потягами, чи аеропортами в інших регіонах, уточнив, якщо вони там є. 

"Літаки літати над Москвою не будуть, тому що Росія розв'язала злочинну агресію проти України. І поки вона не піде з наших земель, ми завдаватимемо Росії суттєвих відчутних ударів по різних напрямках", — пояснив Гордон.

За його словами, Україні буде використовувати різні засоби, щоб послабити Росію та змусити росіян задуматися про те, що їхня влада веде війну проти України, і щоб ця війна припинилася. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що системні обстріли Києва знову привернули увагу до питання — коли українська балістика полетить на Москву. Експерти розділилися в оцінках ситуації.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що уже другий рік бачимо тільки анонси, тепер черговий, що до кінця осені полетить балістика.

А тим часом політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що українська балістика вже літає — туди, куди треба. За його словами, розробками займається не тільки FirePoint.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jiJBevCstRk
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