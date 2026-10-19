Гордон попередив про загрозливий сценарій для Москви: що чекає на москвичів

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Кречмаровская Наталия
Вихідними робота аеропортів у Москві була паралізована — через загрозу дронів були затримки рейсів. Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що “небо над Москвою буде закритим”.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон звернувся до москвичів та розповів, що чекає на них.
Москвичам радить користуватися потягами, чи аеропортами в інших регіонах, уточнив, якщо вони там є.
За його словами, Україні буде використовувати різні засоби, щоб послабити Росію та змусити росіян задуматися про те, що їхня влада веде війну проти України, і щоб ця війна припинилася.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що системні обстріли Києва знову привернули увагу до питання — коли українська балістика полетить на Москву. Експерти розділилися в оцінках ситуації.
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що уже другий рік бачимо тільки анонси, тепер черговий, що до кінця осені полетить балістика.
А тим часом політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що українська балістика вже літає — туди, куди треба. За його словами, розробками займається не тільки FirePoint.