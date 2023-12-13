На Львовщине мужчина в форме угрожал священнику забрать его в ТЦК: появились новые подробности (ВИДЕО)

В социальных сетях обнародован видеоролик, где военный грубо говорит со священником и выражает угрозу помощью силы привезти его в территориальный центр комплектования.

Мужчина в форме угрожал священнику (фото из открытых источников)

В тексте указано, что два человека в форме выписали повестку для греко-католического священника, отца Андрея Чмыря, который имеет приход в селе Дулебы Стрыйского района Львовской области.

Видно, что мужчина в военной форме имеет личную неприязнь к отцу Андрею. Он сказал, что священник на похоронах его сына не называл звание погибшего, а говорил "раб Божий".

"Ты моего сына обесчестил. Ты, как его хоронил у меня во дворе, сказал ему "раб Божий". Звание не смог назвать. Если ты не приедешь в пятницу в Яворов, я приеду с пацанами и заберу тебя. Будешь в Яворове, тебе там дадут все. А тут даже не надейся и никого не проси. Не хочешь ты — я твоего сына заберу, зятя заберу. А ты сиди здесь, шикуй. Я тебе не прощу", — говорит тот.

Военный выразил угрозу отцу "загрузить его как собаку", если он не придет в ТЦК. Еще он хватил священника за горло.

Его коллега в форме выписал повестку на 9 утра 15 декабря.

Как прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, мужчина в военной одежде, ссорившийся со священником, – отец братьев Вышиванных, погибших во время полномасштабной войны с разницей в 10 дней.

"Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Воину было 28 лет. Он служил в рядах 80-й бригады. Старший, 34-летний майор Кирилл Вышиванный, погиб через десять дней после этого — в результате удара крылатых" ракет по Яворивскому полигону", — отметил глава Львовской ОВА.

Чиновник говорит, что сочувствует отцу, потерявшему двух сыновей на войне. Но подчеркнул, что мобилизация не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должна перерастать в сведение личных счетов.

Он призывает не искать здесь врага, ведь он у нашей страны один – это уничтожающая украинцев РФ.

Сотрудники Львовского областного ТЦК и СП осуществили служебную проверку по этому инциденту и установили, что во время планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в работу работников ТЦК вмешался гражданский в военной форме, имеющий личную неприязнь к священнику.

Еще отметили, что действия работников ТЦК были правомерными, повестка выписывалась заранее. Гражданин (священник), военнообязанный, вызывался в ТЦК и СП для того, чтобы уточнить учетные данные.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Хмельницком произошел новый скандал с ТЦК