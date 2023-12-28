На Луганщину массово завозят якутов и бурятов: подробности

Россияне вместе с семьями из глубинок приезжают во временно оккупированную Луганскую область проводить "ремонтные работы". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Луганская область. Фото: из открытых источников

Экс-глава Луганской ОВА отметил, что все "восстановление" со стороны так называемой местной власти сводится к хищению бюджета.

По словам Гайдая, подавляющее большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, или погибли, или вернулись с определенными недостатками. Таким образом полноценно работать они не могут.

Зато приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, буряты и другие.

"В первые месяцы приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но были неоднократные случаи, когда военные хотели их мобилизовать и отправить на фронт. Информация быстро распространилась, поэтому туда уже не хотят приезжать "масквичи". А вот малые народности взамен не владеют информацией. Их дополнительно укрывают пропагандой, мол, "украинцы все разбили", а они приедут ремонтировать. И те едут. Более того — даже не сами, а со своими семьями и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России", – отметил Сергей Гайдай.

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