На Луганщине оккупанты пошли на штурм: Гайдай рассказал, где самые ожесточенные бои

Российская армия бросает в бой в Луганской области не только мобилизованных, но и кадровые подразделения. Российские захватчики сосредоточились на штурмах Белогоровки и в направлении Кременной. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сергей Гайдай. Фото: пресс-служба ЛОГА

"Достаточно тяжелая у нас там ситуация, особенная в направлении Кременной и Белогоровки, потому что сосредоточили там максимальные усилия российские оккупационные войска. Они туда постоянно бросают новые резервы личного состава", — рассказал Сергей Гайдай.

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Глава Луганской ОВА отметил, российская армия на Кременском направлении пытается штурмовать, чтобы прорвать оборону украинских защитников. Он добавил, что, если раньше российское командование в Луганской области в бой бросало в бои в основном мобилизованных, то теперь в атаку также пошли кадровые подразделения российской армии.

По словам Сергея Гайдая, в Луганской области замечены морпехи и десантники из Хабаровска, Иркутска. Москве очень нужен прорыв фронта на этом участке, где пока что россиянам ничего не удается. Также командование бросило на этот участок фронта современную технику. Там и "Терминаторы", и Т-90. В настоящее время Т-90 у россиян закончились, уже Т-72 на поле боя.

Глава Луганщины подчеркнул, что погодные условия не способствуют наступлению ни для одной из сторон. Однако ситуация кардинально может измениться в течение ближайших недель.

"Как раз 2-3 недели будет достаточно, чтобы мы накопили достаточно сил, чтобы немного изменить ситуацию из глухой обороны, чтобы уже переходили к контрнаступлению", — резюмировал Сергей Гайдай.

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