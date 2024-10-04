На Курщине Украина теряет элитные подразделения: операция там исключительно политическое решение

Украина контролирует до 1000 квадратных километров территории Российской Федерации в Курской области, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Бои в Курской области

"Продвижения с нашей стороны нет, также нет продвижения российской, но аналитики портала DeepState отмечают, что в целом Украина контролирует до 1000 квадратных километров территории РФ в Курской области. То есть о 1300 уже речь не идет. Эта территория находится в серой зоне", — пояснил эксперт .

Он также добавил, что Украина терпит потери в Курской области, среди погибших наши лучшие военные. По его словам, именно там находятся наши элитные десантно-штурмовые подразделения, сотрудники "Альфа" СБУ и спецподразделения ГУР. Однако значительных достижений пока нет из-за сильного сопротивления со стороны врага. Также, добавил эксперт, фиксируются попытки российского наступления.

По его словам, сколько продлится операция в Курской области и какова ее конечная цель — пока неизвестно.

Президент сказал, что операция будет продолжаться. Хочется верить, что у него есть четкое понимание, сколько времени нам нужно там находиться, что держать, где отступать или, наоборот, где переходить к наступательным действиям", — заметил Ступак.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что российский генштаб уже предусмотрел некоторые украинские шаги в Курской области.

"Дальнейшее пребывание на территории Курской области — это исключительно политическая цель. Мы здесь находимся, потому что пока есть возможности. Сколько у нас этих возможностей, никто не знает. Нужно постоянно инвестировать туда людей, технику, амуницию, боеприпасы. В то же время мы теряем город Угледар. , которое 2 года и 1 месяц держало оборону", – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курской области враг подтягивает серьезные силы, чтобы противодействовать ВСУ.



