logo

BTC/USD

61821.27

ETH/USD

2419.01

LTC/USD

64.56

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Курщине Украина теряет элитные подразделения: операция там исключительно политическое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

На Курщине Украина теряет элитные подразделения: операция там исключительно политическое решение

Руководство приняло политическое решение держать территории на Курщине и потеряло Угледар

сегодня, 17:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина контролирует до 1000 квадратных километров территории Российской Федерации в Курской области, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

На Курщине Украина теряет элитные подразделения: операция там исключительно политическое решение

Бои в Курской области

"Продвижения с нашей стороны нет, также нет продвижения российской, но аналитики портала DeepState отмечают, что в целом Украина контролирует до 1000 квадратных километров территории РФ в Курской области. То есть о 1300 уже речь не идет. Эта территория находится в серой зоне", — пояснил эксперт .

Он также добавил, что Украина терпит потери в Курской области, среди погибших наши лучшие военные. По его словам, именно там находятся наши элитные десантно-штурмовые подразделения, сотрудники "Альфа" СБУ и спецподразделения ГУР. Однако значительных достижений пока нет из-за сильного сопротивления со стороны врага. Также, добавил эксперт, фиксируются попытки российского наступления.

По его словам, сколько продлится операция в Курской области и какова ее конечная цель — пока неизвестно.

Президент сказал, что операция будет продолжаться. Хочется верить, что у него есть четкое понимание, сколько времени нам нужно там находиться, что держать, где отступать или, наоборот, где переходить к наступательным действиям", — заметил Ступак.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что российский генштаб уже предусмотрел некоторые украинские шаги в Курской области.

"Дальнейшее пребывание на территории Курской области — это исключительно политическая цель. Мы здесь находимся, потому что пока есть возможности. Сколько у нас этих возможностей, никто не знает. Нужно постоянно инвестировать туда людей, технику, амуницию, боеприпасы. В то же время мы теряем город Угледар. , которое 2 года и 1 месяц держало оборону", – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курской области враг подтягивает серьезные силы, чтобы противодействовать ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-stupak-genshtab-rf-prorakhuvav-nashi-kroki-podalshe-perebuvannya-na-kurshchini-viklyuchno-politichna-tsil
Теги:

Новости

Все новости