На Курщине россияне сами заползают в оперативный "котел": ВСУ ждали контрнаступление РФ

Уже больше месяца продолжается операция ВСУ в Курской области и только сейчас российское командование приняло решение начать активные наступательные действия с целью вытеснить украинских военных. Самые активные штурмовые действия пока происходят в Глушковском районе. О чем говорит тактика россиян на Курщине? Почему контрнаступление РФ под Курском не стало сюрпризом для ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются не допустить того, чтобы Силы обороны Украины отбросили их за Сейм

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "24 Каналу" рассказал, что россияне втягиваются в бои, переправляясь через реку Сейм, пытаясь не допустить того, чтобы Силы обороны Украины отбросили их за реку, ведь военное командование РФ понимает, что в таком случае ВСУ смогут развернуть вдоль Сейма втрое — вчетверо меньше войск.

"Подходы к реке дают возможность малыми силами удерживать определенное направление, прикрыть левый фланг нашей группировки", — сказал военный.

Эксперт отметил, что россияне втягиваются в бои, пересекают Сейм, сами заползая в оперативный "котел" — "это один из механизмов принуждения противника к действиям, которые нам сейчас выгодны на этом направлении".

Действия РФ стоило ожидать

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире канала "Киев24" рассказал, что украинские подразделения получили приказ сейчас начинать оборонительную операцию в Курской области. никто отступать не собирается.

"Она будет складываться таким образом, у кого из сторон будут какие средства, резервы. Но сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало. И поэтому надо на ключевых позициях, формировать системы обороны. В частности, в районе, ограниченном рекой Сейм. И желательно, чтобы этот район освобождали от присутствия российских войск", — пояснил Романенко.

Он также добавил, что сейчас ситуация для Сил обороны довольно напряженная, поскольку для успешной защиты нужны серьезные резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

При этом эксперт подчеркивает, то, что происходит было весьма прогнозируемым. И нам надо было заранее усиливать оборонительные возможности, строить системы обороны. А, если есть какие-то возможности — нанести еще, об этом говорили западные источники говорили, еще одни наступательные действия на другом направлении, добавил Романенко.

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