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На Кинбурнской косе идет контрбатарейная борьба, - Гуменюк

Ситуация на юге Украины достаточно сложная, но под контролем сил обороны

сегодня, 18:10
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Моесеенко Валентина

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в Телемарафоне, пишут "Комментарии". По ее словам, в направлении Кинбурнской косы идет противостояние, контрбатарейная борьба.

На Кинбурнской косе идет контрбатарейная борьба, - Гуменюк

Продолжается напряжение на морском фронте. Фото: Кинбурнская коса

Как подчеркнула Гуменюк, ситуация на южной части фронта, достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны и не приобрела пока критичность. Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там скапливаться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда происки из суши и это продолжает их подкармливать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца", — говорит руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

Кинбурнская коса расположена на северо-западе Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, это единственная территория Николаевской области, которая до сих пор остается под контролем кафировЖестокие бои здесь — на юге Николаевщины, до сих пор продолжаются. Этот участок считают стратегическим плацдармом обе стороны: и Украина, и Россия. Сейчас коса остается "серой зоной". А ее освобождение от российских захватчиков может стать для Украины ключевым для возвращения контроля над движением по Черному морю.

Чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских кафиров, Вооруженным силам Украины осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе.

Вместе с тем Гуменюк констатирует, что критической активизации не видно, хотя террористы не перестают обстреливать Никопольщину, мирное население, которое провинилось тем, что находится напротив Запорожской АЭС. "Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонщины, и там ситуация сложная", — сказала она.

Рашисты такими действиями пытаются спровоцировать ВСУ и вызвать огонь с нашей стороны. "Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфичен, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны", — сообщила Гуменюк.

Как говорилось на портале "Комментарии", РФ потеряла в этой войне уже около ста тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.



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