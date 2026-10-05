На какую победу готовы согласиться украинцы: ответ удивит

Украинское общество не отказалось от стремления победить в войне, однако само понятие победы стало более сложным. Три модели искусственного интеллекта поделись мнением, какое завершение войны устроит большинство украинцев.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что украинское общество хочет не просто прекращения огня, а справедливого мира и реальной безопасности. Среди главных ожиданий – возвращение к границам 1991 года, наказание виновных в военных преступлениях, восстановление страны и гарантии, которые не позволят повторить новое нападение.

В то же время, по мнению чат-бота, возвращение абсолютно всех территорий военным путем становится все сложнее из-за истощения ресурсов, дефицита людей и затягивания помощи партнеров. При этом капитуляцию или принудительное разделение страны вряд ли примет общество.

Вероятнейшим компромиссом Gemini называет формулу "мир через силу" — сохранение максимального суверенитета благодаря сильной армии и западным гарантиям безопасности.

Чат-бот Grok отмечает смену настроений по сравнению с 2022 годом. Если тогда главным требованием были границы 1991 года и полная капитуляция России, то теперь, по его оценке, относительное большинство ставит во главу угла сохранение независимости и суверенитета — даже если для этого придется уступить часть территорий.

Возврат всех оккупированных земель остается важным, но уже не является абсолютным приоритетом для большинства. Люди устали от войны и готовы говорить о переговорах, если это позволит остановить разрушение. В то же время есть жесткая красная линия – армию нельзя ограничивать.

Grok считает, что сохранение Украины как независимого государства реально, тогда как возвращение всех территорий военным путем в ближайшие годы выглядит маловероятным. Необходимо сочетание силы и дипломатии.

Чат-бот DeepSeek также говорит об изменении представления о победе. По его ответу, 73% украинцев верят в победу, но только 27% называют главным ее признаком возвращения границ 1991 года. 37% ставят на первое место возвращение пленных и депортированных, 31% — сохранение государственности, а 30% — прекращение ракетных обстрелов.

Чат-бот называет это переходом к "достаточной победе" — сохранение страны, ее субъектности и безопасности. В то же время, он указывает на проблему гарантий: поддержка вступления в НАТО как наилучшей гарантии, по его словам, упала с 55% до 38%.

DeepSeek также отмечает, что 53% категорически против территориальных уступок. Поэтому общество, по его оценке, хочет мира, но не любой ценой.

Все три ответа сходятся в том, что украинцы хотят сохранить независимое государство, безопасность и не допустить повторения войны. В то же время они по-разному оценивают роль территорий: Gemini делает акцент на границах 1991 года, Grok – на сохранении суверенитета даже при возможных территориальных уступках, а DeepSeek – на безопасности, возвращении людей и сохранении государственности. Общий вывод прост: желаемая для общества победа возможна, но ее полная военная версия сейчас выглядит гораздо сложнее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий ультиматум поставили Зеленскому.



