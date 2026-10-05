На яку “перемогу” готові погодитися українці: відповідь здивує

Українське суспільство не відмовилося від прагнення перемогти у війні, однак саме поняття перемоги стало складнішим. Три моделі штучного інтелекту поділись думкою, яке завершення війни влаштує більшість українців.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що українське суспільство хоче не просто припинення вогню, а справедливого миру та реальної безпеки. Серед головних очікувань — повернення до кордонів 1991 року, покарання винних у воєнних злочинах, відновлення країни та гарантії, які не дозволять повторити новий напад.

Водночас, на думку чат-бота, повернення абсолютно всіх територій військовим шляхом стає дедалі складнішим через виснаження ресурсів, дефіцит людей і затягування допомоги партнерів. При цьому капітуляцію чи примусовий поділ країни суспільство навряд чи прийме.

Найімовірнішим компромісом Gemini називає формулу “мир через силу” — збереження максимального суверенітету завдяки сильній армії та західним гарантіям безпеки.

Чат-бот Grok наголошує на зміні настроїв порівняно з 2022 роком. Якщо тоді головною вимогою були кордони 1991 року та повна капітуляція Росії, то тепер, за його оцінкою, відносна більшість ставить на перше місце збереження незалежності та суверенітету — навіть якщо для цього доведеться поступитися частиною територій.

Повернення всіх окупованих земель залишається важливим, але вже не є абсолютним пріоритетом для більшості. Люди втомилися від війни та готові говорити про переговори, якщо це дозволить зупинити руйнування. Водночас є жорстка червона лінія — армію не можна обмежувати.

Grok вважає, що збереження України як незалежної держави є реальним, тоді як повернення всіх територій військовим шляхом у найближчі роки виглядає малоймовірним. Потрібне поєднання сили та дипломатії.

Чат-бот DeepSeek також говорить про зміну уявлення про перемогу. За його відповіддю, 73% українців вірять у перемогу, але лише 27% називають головною її ознакою повернення кордонів 1991 року. Натомість 37% ставлять на перше місце повернення полонених і депортованих, 31% — збереження державності, а 30% — припинення ракетних обстрілів.

Чат-бот називає це переходом до “достатньої перемоги” — збереження країни, її суб'єктності та безпеки. Водночас він вказує на проблему гарантій: підтримка вступу до НАТО як найкращої гарантії, за його словами, впала з 55% до 38%.

DeepSeek також зазначає, що 53% категорично проти територіальних поступок. Тому суспільство, на його оцінку, хоче миру, але не будь-якою ціною.

Усі три відповіді сходяться в тому, що українці хочуть зберегти незалежну державу, безпеку та не допустити повторення війни. Водночас вони по-різному оцінюють роль територій: Gemini робить акцент на кордонах 1991 року, Grok — на збереженні суверенітету навіть за можливих територіальних поступок, а DeepSeek — на безпеці, поверненні людей і збереженні державності. Спільний висновок простий: бажана для суспільства перемога можлива, але її повна військова версія нині виглядає значно складнішою.

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