На каком направлении оккупанты будут увеличивать наступательные действия: в чем нуждаются ВСУ

Ситуация на фронте продолжает оставаться очень напряженной. Россияне не прекращают оказывать давление и пытаться прорваться, в первую очередь, в Донецкой области. Можно ли назвать направление, где оккупанты будут увеличивать наступательные действия? Что нужно ВСУ, чтобы стабилизировать фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне будут пытаться срезать или окружить угледарское вклинение

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "24 каналу" рассказал, что в ближайшее время российские оккупанты, вероятно, будут увеличивать наступательные действия на участке Донецк – Волноваха, а именно на Угледар и Курахово.

"Они, вероятно, планируют в ближайшие недели развернуть серьезные боевые действия именно на этом направлении. Это общее направление на Покровск", — отметил он.

По словам эксперта, россияне пытаются решить проблему, которая у них скоро может возникнуть. Враг сейчас достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту, однако там есть мост, по которому ВСУ могут доставать, поэтому могут его уничтожить, как только РФ достроит железную дорогу и отправит по ней технику.

"Мы достаем от Угледара до этого моста. У россиян в ближайшее время будет главная задача — срезать или оцепить это угледарское вклиневание. Вот почему они выходят на Курахово и в последнее время идут серьезные бои за Георгиевку", — подчеркнул Свитан.

Также полковник ВСУ в запасе заявил, что армия РФ планирует перерезать трассу, посредством которой идет поставка угледарского гарнизона. Для этого оккупанты активизировались в районе Старомайорского и Урожайного. В этом направлении россияне пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.

Захватчики продолжают давить на оборонные рубежи и позиции ВСУ

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью сайту "Обозреватель" выразил мнение, что оккупанты продолжают свою осенне-зимне-весеннюю наступательную кампанию без каких-либо пауз. Нынешние события на фронте обусловлены двумя факторами. Фактор первый: РФ пытается создать максимально комфортные условия своей группировки войск на восточном фланге российско-украинского фронта. Это направление на Северск, Часов Яр, Покровск и Курахово. Там сосредоточены основные усилия российских оккупантов с целью полной оккупации Донецкой области. Вполне возможно обострение ситуации на границе Сумской области. Отдельные элементы этого уже отчетливо просматриваются. Есть динамика на юге Запорожской области, в районе Роботино и в районе Старомайорского Донецкой области, которое занял враг.

Эксперт добавил, что захватчики продолжают давить на оборонные рубежи и позиции ВСУ на этом участке фронта. Вторым фактором есть ресурсы. По мнению эксперта, если пойдут серьезные поставки артиллерийских боеприпасов, в частности, в рамках чешской инициативы, будут получены истребители F-16 с ракетами, то Силы обороны смогут стабилизировать фронт.

Сейчас у россиян тотальное преимущество в авиационной компоненте, кратное преимущество в артиллерийских боеприпасах и в живой силе. Враг теряет ежесуточно по тысяче солдат, но продолжает давить на поле боя и даже добиваться успехов.

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