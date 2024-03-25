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На каком направлении фронта наиболее опасна ситуация. Военный ответил

Самым горячим направлением фронта на сегодняшний день является бахмутское направление, об этом в эфире 24 канала сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко

сегодня, 17:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Юрий Федоренко, оккупанты продолжают штурмы на бахмутском направлении и пытаются захватить Часов Яр.

На каком направлении фронта наиболее опасна ситуация. Военный ответил

Война в Украине

По его словам, оккупанты не жалеют ни личный состав, ни технику, ведь очень хотят захватить этот населенный пункт.

Как подчеркнул военный, на этом направлении оккупанты применяют разные группы войск. К примеру, здесь действуют мобилизованные с низким уровнем подготовки и плохим обеспечением, а также так называемые частные компании типа "Шторм-Z". В состав этих компаний входят люди, осужденные на территории России, которые после помилования пошли воевать против Украины.

Как отмечает Федоренко, и первые, и вторые являются так называемым, "расходным материалом". Этих военных оккупанты используют, чтобы выявить огневые позиции Сил обороны и проходить минные поля.

"Это расходный материал, который противник не жалеет и должным образом не оснащает, не вооружает"
, – подчеркнул военный.

То есть, рассказывает он, при штурме в первом эшелоне идут российские мобилизованные и зеки, а уже после них идут высокоподготовленные десантно-штурмовые войска. Именно они, говорит Федоренко, снабжены средствами индивидуальной защиты, формой, оружием.

При этом военный подчеркивает, что Силам обороны в тяжелых боях удается отбивать все штурмы окупантов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на отдельных участках фронта оккупанты снизили интенсивность боевых действий. В частности, на горловском направлении они даже стали меньше использовать боеприпасы. Военные предполагают , что у оккупантов наблюдается проблема с боеприпасами, или они просто готовятся к очередному наступлению.




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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-bahmutskomu-napryamku-rosiyani-tisnut-chasiv-yar-karta_n2521790
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