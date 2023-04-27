На каком месте в списке нужд Украины находятся западные истребители

Украина пытается получить разную военную технику для борьбы против российских войск, чтобы в дальнейшем начать контрнаступление для освобождения оккупированных территорий. Среди потребностей называют системы ПВО, артиллерию и истребители. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на журналиста Джеффа Селдина.

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Помощник министра обороны по международной безопасности США Селеста Валландер считает, что в списке потребностей украинской армии западные истребители находятся на восьмом месте.

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"В списке (потребностей ВСУ) западные современные самолеты занимают примерно восьмое место", – говорит Валландер.

По ее словам, наибольшим приоритетом для Украины являются средства противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника. Вместе с тем, Селеста Валландер отметила, что для Украины были полезны советские самолеты, которые передали союзники.

"Пожертвования союзниками для Украины унаследованных советских самолетов были полезны для Украины, поскольку их пилоты учатся на этих самолетах. Они знают, как ими пользоваться. Они знают, как их поддерживать", — пишет Селдин со ссылкой на слова помощника министра обороны по вопросам международной безопасности. США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства обороны Алексей Резников надеется на неожиданное контрнаступление для российской армии. По его словам, именно в этом суть военной операции.

Также "Комментарии" писали о критическом заявлении по поводу современных самолетов для Украины. Германия не будет посылать истребители Tornado и Eurofighter в Украину, однако другая ситуация с советскими МИГами.