На какое направление Путин отправит войска КНДР на войну в первую очередь

Россия планирует привлечь военные формирования из Северной Кореи в Курской области, чтобы иметь возможность перебросить часть своих солдат непосредственно для войны на территории Украины. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

По словам украинского офицера Андрея Коваленко, Россия планирует отправить новые силы на Покровское направление, ведь российский диктатор Владимир Путин не получает ожидаемых результатов. Для этого командование РФ планирует использовать северокорейских военных, которые будут вести боевые действия в Курской области, что позволит России получить дополнительные ресурсы для войны в Украине.

"Российское командование надеется, что солдаты кндр на Курщине смогут разгрузить отдельные войска России, которые впоследствии планируют перебросить на Покровское направление, где россияне несут большие потери, из-за чего темп их наступления не такой, как хотел видеть путин", — отмечает Коваленко.

Напомним, что разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР планирует перебросить в РФ около 10 тыс. солдат, а часть уже проходит обучение на военных полигонах в России. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что солдаты из Северной Кореи могут быть использованы в Курской области в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к военным КНДР с призывом сдаваться в плен, а не вести войну на стороне России и умирать подобно тысячам российских солдат за Путина. Украина обещает предоставить убежище для северокорейских солдат, обеспечить едой, медицинскими услугами и теплом.

Также "Комментарии" писали о реакции Северной Кореи на присутствие своих солдат на войне в Украине.