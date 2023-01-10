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На каких фронтах ВСУ готовы идти в наступление, - эксперт

Командование очередность атак будет выбирать из двух самых главных. Действия Сил обороны Украины будут зависеть от погоды и наличия необходимых вооружений

10 января 2023, 18:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетными для наступательных операций Запорожская и Луганская области. Одно из этих направлений будет выбрано основным, второе – запасным. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Телемарафона.

На каких фронтах ВСУ готовы идти в наступление, - эксперт

Два приоритетных направления контратак ВСУ

"Лучший вариант сейчас после того, как установится погода более-менее морозная, чтобы можно было вести широкомасштабные наступательные действия — это, конечно, Запорожский фронт. Нам нужно выйти на побережье Азовского моря для того, чтобы перерезать поток военного снаряжения из России в сторону Херсонской области и Крыма. Это одно из приоритетных стратегических направлений, из приоритетных продвижений наших войск", — отметил Свитан.

По его словам, еще один район возможного возобновления наступления – Сватовско-Кременное направление в Луганской области.

"Там также в зависимости от погоды, наличия средств, которые запрашивает наше военно-политическое руководство у партнеров, достаточно перспективное направление — из-под Сватового в сторону Счастья, под Луганск. В зависимости от сил и средств, выделенных для этих направлений, будет выбрано одно основным. Второе будет выбрано второстепенным. Но думаю оптимально — это направление в сторону Азовского моря", — рассказал полковник запаса ВСУ.

Как писали "Комментарии", примерно такое же мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Запорожская область является самым вероятным первым направлением наступления Вооруженных сил Украины.

На портале "Комментарии" говорилось и о томчто сейчас самые ожесточенные бои идут на севере Донбасса в районе Бахмута и Соледара. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ, по которым значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава врага к Беларуси с РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Если раньше российские кафиры пытались что-то придумывать, чтобы продвинуться вперед и захватить новые территории в Украине, то теперь, как показывают бои на Донбассе, россияне просто пытаются забросать ВСУ трупами своих сослуживцев.



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Обсуждения

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