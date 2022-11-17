На Хмельницкой АЭС были остановлены два реактора: в МАГАТЭ рассказали подробности

15 октября Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) не имела полного доступа к электросетям более 9 часов по причине российских ракетных ударов. Об этом сообщают в Twitter представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ рассказали о Хмельницкой АЭС (фото из открытых источников)

"Вчера Хмельницкая атомная электростанция потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания", — отмечено в изложенной информации.

В МАГАТЭ отметили, что после отключения электроэнергии два реактора Хмельницкой атомной остановились, что стало причиной приостановки подачи электроэнергии.

"Это было очень тревожное развитие событий. Это показывает потенциальные риски для ядерной безопасности и безопасности, с которыми сталкиваются все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны", — подытожил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, есть ли шанс демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС . Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после визита в Украину съездил в РФ, а теперь снова прибудет в Киев. По его словам, продолжаются работы по созданию зоны охраны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Политолог, эксперт по российской агрессии против Украины Виктор Каспрук предполагает, что шанс вернуть ЗАЭС под украинский контроль есть, но все будет зависеть от ситуации на фронтах. По его мнению, добровольно под контроль Украины агрессор ЗАЭС не отдаст. Разве что – под частичный или временный.

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