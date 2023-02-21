На Херсонщине россияне устроили облавы на дезертиров, - Генштаб

В оккупированном Чаплинском районе Херсонской области российская армия провела массовые облавы на дезертиров. Российских солдат, по разным причинам покинувших ряды оккупационной армии, ищут с 20 февраля в частных домах и на дачах района. Об этом сегодня, в своей традиционной информационной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передают "Комментарии".



Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает, как высокий уровень дезертирства в рядах оккупационной росармии.



В тоже время в оккупированных Севастополе и Крыму наблюдается ухудшение криминогенной обстановки. Сюда после завершения контракта и помилования направляются ранее судимые участники частной военной компании "Вагнер". Их, по данным Генштаба ВСУ, в случае задержания за совершение преступлений опять направляют на передовую.



Тем не менее, как сообщают украинские военные, российская армия продолжает наносить артиллерийские удары про гражданской инфраструктуре и по домам мирного населения Украины. За минувшие сутки таких ударов было нанесено свыше тридцати, в том числе и по Херсону, где есть жертвы среди мирного населения.



Напомним, что сейчас эксперты отмечают неспособность Кремля к активному наступлению. На этом фоне сегодня российский диктатор, выступая перед Федеральным собранием, опять заговорил про ядерное оружие. А Пригожин возобновил набор заключенных для войны в Украине. При этом на видео, которое стало достоянием общественности, глава ЧВК "Вагнер" говорит, что ему нужны люди с "криминальными талантами", отсидевшие не менее пятнадцати лет за убийство, грабеж, разбой, причинение тяжких телесных повреждений.

Генштаб ВСУ повідомляє про дезертирство серед окупантів

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