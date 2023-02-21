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Пригожин возобновил набор зэков на войну с Украиной

ЧВК "Вагнер" возобновила вербовку в российских зонах

сегодня, 18:54
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Автор:

Константин Куликов

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин возобновил вербовку заключенных в российских зонах. Об этом свидетельствует видео опубликованное в социальных сетях. Напомним, что после очередного конфликта с руководством Министерства обороны РФ Пригожин заявил о прекращении вербовки в российских зонах. ЧВК "Вагнер" воюет против Украины в районе города Бахмута, добиваясь на отдельных участках наступления успеха за счет огромных потерь среди личного состава, сообщают "Комментарии".

На видео опубликованном в социальных сетях Пригожин откровенно рассказывает, что значительная часть завербованных вернутся домой в "цинках", а также о внесудебных расстрелах в ЧВК "Вагнер". По его словам, его компания это "ОПГ с танками и самолетами". В ней расстреливают за "три греха" — дезертирство, алкоголь и наркотики, мародерство.

Кроме того, в своем выступлении перед заключенными Пригожин обрисовал приблизительный портрет идеального бойца ЧВК "Вагнер". По его словам, это "Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый":

"Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый. Желательно, отсидевший "пятнашку" и более. Желательно, впереди "пятнашка" и более. Желательно, не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж... Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десятку, прежде чем стать героем России", — заявил Пригожин, выступая перед заключенными.

Напомним, что сейчас, по данным экспертов, Кремлю не хватает ресурса для активного наступления. На этом фоне сегодня российский диктатор, выступая перед Федеральным собранием, опять заговорил про ядерное оружие. Но Генеральный штаб Украины успокоил украинцев.


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