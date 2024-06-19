В городе Геническ, который находится на оккупированной территории Херсонской области, местные гауляйтеры разворовали деньги, которые прислал Кремль.

Коллаборационисты в оккупации воруют российские средства. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, местные коллаборанты разворовали деньги, которые РФ выделила на восстановление школы. Все запланированные дедлайн сдачи отремонтированного помещения давно прошли, однако в школе так и не сделали ремонт. Генический гауляйтер Сергей Черевко пытается объяснить кураторам из Москвы, что из-за повышения цен на строительные материалы и сантехнику закончить ремонт нет возможности.

В Центре сопротивления отметили, что вся ценность "русского мира" заканчивается на вопросах денег, а схожие схемы по хищению средств пособники оккупационных властей применяют на ремонтах памятников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, то он потеряет все.