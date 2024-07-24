На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ началась стрельба: погибли три военных

В среду, 24 июля 2024 года, в Харьковской области в одном из подразделений произошел серьезный инцидент. В результате стрельбы погибли трое военнослужащих. Информацию о происшествии предоставила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Стрельба в подразделении ВСУ (фото из открытых источников)

"Сегодня, в Харьковской области, в одном из подразделений, военнослужащие применили огнестрельное оружие на основе личных взаимоотношений. В результате стрельбы погибли трое военных, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Раненых оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы. Руководство принимает все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем", — добавили в ОСУО "Хортица".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кротевич подает в суд на ГБР за отказ открыть дело против скандального генерала. Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил, что подал жалобу в суд на Государственное бюро расследований. Как объясняет украинский военный, ведомство не открыло уголовное дело в отношении действий бывшего командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Богдан Кротевич в Telegram заявил о бездействии ГБР по делу генерала Юрия Содоля. По его словам, "ГБР нарушает закон и делает это максимально вызывающе". Кротевич такие действия украинского ведомства назвал "умышленной бездеятельность" и добавил, что несмотря на просьбу вызвать его в качестве свидетеля для дополнительных показаний, ГБР не удовлетворило эту норму. Богдан Кротевич отметил, что многие командиры выразили готовность свидетельствовать против Юрия Содоля. Также начальник штаба "Азова" заявил, что ему намекали на угрозу, поэтому призвал довести дело против Содоля и других возможных нарушителей в армии до конца.

