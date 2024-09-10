На украинско-российской границе в Белгородской области РФ вечером 10 сентября проходят боевые столкновения между ВСУ и российскими захватчиками.

В Белгородской области - бои. Фото из открытых источников

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Ситуация на границе непростая, идут бои", — заявил Вячеслав Гладков.

При этом российский губернатор отрицает информацию некоторых Telegram-каналов о захвате украинскими войсками населенного пункта Журавловка в Белгородской области.

Как известно, российский населенный пункт Журавловка расположен вблизи украинской границы к северу от Харькова. Гладков заявил, что в Журавловке не осталось гражданских лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.