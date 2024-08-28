На границе Беларуси с Украиной появилась техника с новой маркировкой: к чему призвали в ВР

Народный депутат Соломия Бобровская сообщила, что на беларусской технике у границы с Украиной появляется новый тактический знак

Техника в Беларуси

"Перекидывать технику начали еще 10 августа, и сейчас видим эшелоны, маркированные буквой "В", — отметила нардеп.

При этом она считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается давить на Киев, проводя подобные маневры на границе Беларуси и Украины.

"Россия обычно давит на нас на северной границе, используя своих верных вассалов. Будьте бдительны", — призвала Бобровская.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".

При этом мнение, что этим заявлением МИД публично предупредил Лукашенко о том, чтобы он не влезал в войну с Украиной на стороне России, потому что последствия для него могут быть ужасными.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что кремлевский диктатор Путин хочет втянуть Лукашенко в войну. Более того, якобы РФ готовит вторжение в Украину с территории Беларуси. Говорят, что РФ готовит плацдарм для того, чтобы завезти личный состав и нанести удар в направлении Житомира, Бердичева, Винницы, Крыжополя, а дальше – встречный удар из Приднестровья.



