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На Гиркина-Стрелкова открыта охота. За живого террориста предлагают более 50 тыс. долларов

За взятие российского полковника ФСБ Игоря Гиркина в плен предлагают деньги.

сегодня, 08:54
Автор:

Slava Kot
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Недавно российский блоггер-террорист скрылся со своих медийных площадок. 14 октября жена Гиркина опубликовала фото с блоггером о том, что его призвали на фронт воевать против Украины. Украинский активист Сергей Стерненко в Telegram пообещал за живого Гиркина 10 тыс. долларов. Другие украинцы также решили присоединиться к аукциону и увеличили вознаграждение за Гиркина-Стрелкова до 50 тыс. долларов.

На Гиркина-Стрелкова открыта охота. За живого террориста предлагают более 50 тыс. долларов

Началась охота на российского блогера-террориста Игоря Гиркина. Фото с открытых источников

После публикации Сергея Стерненко первым отреагировал музыкант и лидер группы "Антитела" Андрей Тополя, недавно вернувшийся с фронта. Он прибавил также 10 тыс. долларов сверху.

После Тополя присоединились к вознаграждению за захваченного Стерненко и другие – писатель и военный Валерий Маркус, украинский теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, которые каждый пообещали еще по 10 тыс. долларов.

Таким образом украинцы устроили охоту на Гиркина, а вознаграждение уже будет 50 тыс. долларов. Также к сумме приобщаются и другие украинцы, поэтому в будущем вознаграждение за голову Гиркина будет еще выше.

Почему Игорь Гиркин важный в живых объяснил Сергей Стерненко. По его словам, за такого россиянина украинцы могут вернуть много своих военных из плена. Кроме того, Гиркин может свидетельствовать для Нидерландов по делу сбитого малайзийского боинга, а за это Нидерланды доставят в Украину новый военный сбой.

Следствие Нидерландов по делу Боинга MH-17 объявило Игоря Гиркина в международный розыск. Кроме того, российский эфесбешник руководил операциями по аннексии Крыма и участвовал в российских военных операциях в Приднестровье, Чечне и Балканах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова Гиркина о будущем Путина.
Также "Комментарии" писали о перестрелявших друг друга россиянах.



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Источник: https://twitter.com/sternenko
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