На фронте зафиксировали первые Abrams: на каком направлении используют американские танки

В сети появились первые фото, где американские танки воюют на стороне Украины. Вероятно, танки Abrams применяют на Харьковщине вблизи города Купянск.

Американский танк Abrams. Фото из открытых источников

США отправило в Украину 31 танк Abrams. В начале октября тяжелая боевая техника проходила завершающий ремонт в Германии. В течение июля и августа на немецких полигонах почти 200 украинских военных тренировались управлять американскими танками.

Теперь в сеть попали фотографии с фронта, на которых видны первые танки Abrams в полевых условиях войны в Украине.

Abrams – это основной танк армии США третьего поколения, взятый на вооружение американцами в 80-х годах прошлого века. Существует три основных варианта танков Абрамс — M1, M1A1 и M1A2. Окончательно неизвестно, какая из версий попала на войну в Украину. Кроме того, в Германии танки могли получить значимые модификации.

Американский танк "Абрамс" весит 62 тонны, что делает его один из самых тяжелых танков. Экипаж танка состоит из 4 человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель. В зависимости от версии Abrams имеет пушку 105 или 120-мм и два пулемета. Боевой опыт танки Abrams получили в Персидском заливе, Боснии, Афганистане и Ираке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне начали использовать танки-камикадзе в одном из направлений фронта войны в Украине. Таким образом, российские силы разминируют минные поля и пытаются добраться до украинских позиций.

Также "Комментарии" писали о самых удивительных танках в истории. От летучего танка, который должен был быстро попадать на фронт с помощью крыльев и танка, что мог выдержать последствия ядерного взрыва.