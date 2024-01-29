На фронте в Украине есть две серьезные проблемы, одна из них острая: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Полномасштабная российско-украинская война продолжается, и на фронте в нашем государстве есть очень серьезные проблемы. Какие самые острые из них? И как их преодолеть? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран войны украинцев против РФ Евгений Дикий в эфире канала "Эспрессо" заявил, что одна из проблем – недостаточное количество людей в рядах наших защитников, а вторая – нарастающий дефицит снарядов.
По его словам, если несколько месяцев назад ключевой задачей было вовремя выявить координаты цели, передать их артиллерии, чтобы эта цель не успела скрыться, то сейчас ситуация совсем другая. Собираются данные по целям, и приходится принимать трудные решения – определять на какую цель мы имеем возможность потратить снаряды, а на какую, к сожалению, нет.
Военный с позывным "Пиночет" из 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Громадське" заявил, что россияне имеют огромный ресурс FPV-дронов, опережая ВСУ.
По словам военного, конечно же, есть участки, где противник не так интенсивно использует FPV-беспилотники. Враг просчитывает, где ему лучше двигаться, и в какой точке он несет меньшие потери среди живой силы.
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