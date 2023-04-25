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На фронте появились модернизированные российские танки: что известно

Российские пропагандисты называют Т-14 "Армата" "перспективным основным боевым танком"

25 апреля 2023, 10:28
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Автор:

Кравцев Сергей
Российская пропаганда активно рассказывает о том, что на украинском фронте появились новейшие российские танки Т-14 "Армата". Как пишет пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники, эти танки применяют для ведения огня по украинским позициям, но в прямых штурмовых действиях они пока не участвуют.

Утверждается, что "Арматы" получили допзащиту борта от противотанковых боеприпасов.
Отметим, еще в январе 2023 года британская разведка сообщала, что Россия может перебросить в Украину свои новые танки Т-14 "Армата" в пропагандистских целях.

Российские пропагандисты называют Т-14 "Армата" "перспективным основным боевым танком". У него гусеничная платформа и изолированная безэкипажная башня. Сообщалось, что эти танки так и не были приняты на вооружение. Также украинская разведка утверждала, что производство этой техники остановилось из-за санкций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

На фронте появились модернизированные российские танки: что известно

Российские танки Т-14 "Армата". Фото: из открытых источников



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