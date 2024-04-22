На фронте нужна молодежь. Зеленский раскрыл задачи, которые она будет выполнять

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине снизили мобилизационный возраст до 25 лет, поскольку был запрос военного командования на то, чтобы привлечь на фронт более молодых людей.

Владимир Зеленский

По его словам, правда в том, что нельзя даже сравнивать физическое состояние 50-летних военных и 25-летних.

Президент подчеркнул, что военным нужно тренировать новые бригады, которые со временем заменят те, которые уже два года воюют на фронте. А для этого необходимо, чтобы новые военные были в хорошей физической форме.

Кроме того, Зеленский добавил, что сейчас мы имеем дело с более современной войной, именно поэтому на фронте нужны молодые люди, ведь они ориентируются в технологиях, или способны гораздо быстрее этими технологиями овладеть. То есть, подчеркнул Зеленский, именно молодые бойцы в возрасте до 30 лет могут дать технологический прогресс фронту.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный журналист Юлиан Репке заявил о том, что Украине необходимо срочно мобилизовать не менее 250 тыс. военных, которые должны усилить истощенные подразделения ВСУ. По его мнению, без этого Украине в войне с Россией не помогут ни деньги от Соединенных Штатов, ни западная помощь.

При этом известно, что президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Ранее он утверждал, что снизит мобилизационный возраст, только когда в этом будет критическая необходимость.

Кроме того, известно, что народные депутаты наконец-то приняли закон о мобилизации, его уже подписал президент. Закон с новыми правилами по мобилизации вступит в силу чуть меньше чем через месяц.