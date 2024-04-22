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На фронте нужна молодежь. Зеленский раскрыл задачи, которые она будет выполнять

Президент Владимир Зеленский интервью французскому блоггеру Юго Треверу объяснил, почему в Украине снизили мобилизационный возраст до 25 лет. При этом он подчеркнул, что молодые люди могут дать технологический прогресс в войне

22 апреля 2024, 17:02 comments1230
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине снизили мобилизационный возраст до 25 лет, поскольку был запрос военного командования на то, чтобы привлечь на фронт более молодых людей.

На фронте нужна молодежь. Зеленский раскрыл задачи, которые она будет выполнять

Владимир Зеленский

По его словам, правда в том, что нельзя даже сравнивать физическое состояние 50-летних военных и 25-летних.

Президент подчеркнул, что военным нужно тренировать новые бригады, которые со временем заменят те, которые уже два года воюют на фронте. А для этого необходимо, чтобы новые военные были в хорошей физической форме.

Кроме того, Зеленский добавил, что сейчас мы имеем дело с более современной войной, именно поэтому на фронте нужны молодые люди, ведь они ориентируются в технологиях, или способны гораздо быстрее этими технологиями овладеть. То есть, подчеркнул Зеленский, именно молодые бойцы в возрасте до 30 лет могут дать технологический прогресс фронту.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный журналист Юлиан Репке заявил о том, что Украине необходимо срочно мобилизовать не менее 250 тыс. военных, которые должны усилить истощенные подразделения ВСУ. По его мнению, без этого Украине в войне с Россией не помогут ни деньги от Соединенных Штатов, ни западная помощь.

При этом известно, что президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Ранее он утверждал, что снизит мобилизационный возраст, только когда в этом будет критическая необходимость.

Кроме того, известно, что народные депутаты наконец-то приняли закон о мобилизации, его уже подписал президент. Закон с новыми правилами по мобилизации вступит в силу чуть меньше чем через месяц.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8QheH8fI2wI&t=3s
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