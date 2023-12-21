На фронте назревает стратегическая проблема: когда РФ начнет третью волну наступления на Авдеевку

Российские оккупанты быстро учатся на своих ошибках и усиливают наступательные операции на востоке Украины. В связи с этим действительно ли на фронте назревает стратегическая проблема? Чем опасна новая волна наступления на Авдеевку? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине

Оккупанты пытаются выиграть время

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что на фронте действительно назревает стратегическая проблема – российские захватчики пытаются выиграть время, чтобы улучшить боеспособность кадровых войск РФ.

"Мы не учитываем, что Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. В этом главная проблема. Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать стратегическую проблему, которая назревает", – высказался эксперт.

По его словам, россияне во время штурмов начали активнее использовать так называемый "Шторм-Z", что позволило армии РФ восстановиться. "Сэкономить" кадровую армию оккупантам несколько помогла и ЧВК "Вагнер".

"Это дало им возможность оправиться от поражений в 2022 году и соответственно подготовиться к кампании 2023 года. Россияне пошли на эту "игру", использовали штурмовиков, зэков, чтобы истощать наши войска и готовить свои кадровые", – добавил эксперт.

Нужно готовиться к усилению давления на Авдеевку

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил у себя в Телеграмм, что российские оккупационные войска вполне ожидаемо продолжают наращивать свой потенциал под Авдеевкой.

В частности, в район Авдеевки перебрасываются подразделения 57-й ОМСБр 5-й ОВА, которая до того была в районе Бахмута.

"Это вполне вписывается в ожидаемое наращивание группировки РОВ в районе Авдеевки до 60 тыс л.с. Сейчас там сосредоточено более 40 тысяч и этого, как мы видим, не хватает, чтобы захватить небольшой городок в установленные ранее дедлайны. Тем не менее, даже не смотря на недовольство темпами продвижения в районе Авдеевки российским руководством, накопленные после провалившейся второй волны наступления ресурсы, командование РОВ не спешит задействовать. Что говорит о тщательной подготовке к третьей волне наступления, которая может начаться уже в 20-х числах, накануне Нового года", — написал эксперт.

По его информации, в настоящее время РОВ активно применяют следующий ресурс: на север от Авдеевки задействованы подразделения 114-й и 132-й ОМСБр 1 АК и 15-й ОМСБр 2 ОВА; Северо-восточнее 114-й ОМСБр 1 АК; Южный сектор — 1-й ОМСБр 1 АК, 55-я и 74-я ОМСБР 41 ОВА; в Авдеевской промзоне оперирует так называемая ДРШБр "Ветераны" и мобики 1-й ОМСБр 1 АК. В боях ограничено фигурируют 21-я и 30-я ОМСБр 2-й ОВА, а также 239-й ТП 90 ТД. Возможно, эти ресурсы берегут для участия в основном прорыве, в рамках 3-й волны.

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