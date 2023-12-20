На фронте назревает еще одна проблема: о чем идет речь

Российские оккупанты все активнее используют для наступательных действий укомплектованные заключенными подразделения "Шторм-Z", чтобы выиграть время для улучшения боеспособности кадровых военнослужащих. В будущем это может создать для Сил обороны Украины стратегическую проблему. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Россияне продолжают наступательные действия. Фото из открытых источников

По словам эксперта, повышение боеспособности кадровой армии РФ, которое планирует сделать российский диктатор Владимир Путин, грозит стать стратегической проблемой на фронте для ВСУ.

"Мы не учитываем, что Путин намерен переформатировать кадровые войска и повысить их боеспособность. В этом главная проблема. Глядя на тактическую обстановку, важно учитывать назревающую стратегическую проблему. Оккупанты пытаются выиграть время, чтобы улучшить боеспособность своего кадрового войска ", — заявил Иван Киричевский.

Эксперт отметил, что в последнее время оккупанты для штурмовых действий активнее используют так называемый "Шторм-Z", позволяющий регулярной армии восстанавливаться после боев.

Ранее, по его словам, аналогичную функцию выполняли боевики ППК "Вагнер". По словам эксперта, активное использование "вагнеровцев" на восточном фронте позволило российской кадровой армии восстановиться после поражений в первые месяцы вторжения и подготовиться к летнему контрнаступлению ВСУ в 2023 году.

"Россияне пошли на эту "игру", использовали зэков для штормов, чтобы истощать наши войска и готовить свою кадровую армию", — добавил Иван Киричевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с принудительной мобилизацией во временно оккупированном Донецке возник дефицит водителей общественного транспорта. Из-за нехватки водителей городу угрожает транспортный коллапс.

