На фоне провалов в Курской области россияне требуют от своего диктатора радикальных решений

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Ткачик Олеся
Операция сил обороны Украины в Курской области раскрыла несколько важных аспектов – информационных, психологических, политических и военных. В частности, стало очевидно, что у российской армии есть уязвимые места и не способна эффективно защищать собственную территорию, сообщил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Бои в Курской области
По его словам, действительно, пока никто точно не знает, чем завершится операция в Курской области, но она уже раскрыла многое в разных сферах. В первую очередь, говорит эксперт, эта операция продемонстрировала, что российская армия уязвима и не способна эффективно защищать свои территории от внешней интервенции.
С политической точки зрения эксперт подчеркнул, что эта операция разрушила все "красные линии".
Попович также обратил внимание на реакцию населения Курской области, которое, по его словам, оказалось не готово к защите или самоорганизации. Они, отмечает обозреватель, ожидают спасения извне. Кроме того, миф о всесторонней поддержке войны среди русского населения также был опровергнут. Многие жители начали общаться на украинском языке и вспоминают свои украинские корни. Они благодарят украинских солдат за помощь и жалуются на местные власти, которые их покинули и не организовали эвакуацию, добавил Попович.
То есть, говорит эксперт, учитывая все эти факторы, можно говорить о поражении путинского режима. Однако с военной точки зрения делать окончательные выводы еще рано, поскольку операция продолжается.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ получила новые задачи в Курской области.
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