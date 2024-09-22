На фоне провалов в Курской области россияне требуют от своего диктатора радикальных решений

Операция сил обороны Украины в Курской области раскрыла несколько важных аспектов – информационных, психологических, политических и военных. В частности, стало очевидно, что у российской армии есть уязвимые места и не способна эффективно защищать собственную территорию, сообщил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

Бои в Курской области

По его словам, действительно, пока никто точно не знает, чем завершится операция в Курской области, но она уже раскрыла многое в разных сферах. В первую очередь, говорит эксперт, эта операция продемонстрировала, что российская армия уязвима и не способна эффективно защищать свои территории от внешней интервенции.

С политической точки зрения эксперт подчеркнул, что эта операция разрушила все "красные линии".

"Кто еще, скажем, в июле или в первых числах августа, до начала Курской операции, мог вообразить себе, что какая-то армия какого-то государства перейдет границу Российской Федерации без особых последствий? Никто. Но это вышло. И сейчас об этом в России очень активно говорят, мол, почему нет ответной реакции, а где наше ядерное оружие, где все военные доктрины, гарантировавшие неприкосновенность границ РФ?", — подчеркнул эксперт.

Попович также обратил внимание на реакцию населения Курской области, которое, по его словам, оказалось не готово к защите или самоорганизации. Они, отмечает обозреватель, ожидают спасения извне. Кроме того, миф о всесторонней поддержке войны среди русского населения также был опровергнут. Многие жители начали общаться на украинском языке и вспоминают свои украинские корни. Они благодарят украинских солдат за помощь и жалуются на местные власти, которые их покинули и не организовали эвакуацию, добавил Попович.

То есть, говорит эксперт, учитывая все эти факторы, можно говорить о поражении путинского режима. Однако с военной точки зрения делать окончательные выводы еще рано, поскольку операция продолжается.

"Вооруженные силы Украины могут дальше продвигаться и захватывать новые районы Курской области. И точно также российская армия, которая сейчас готовит контрнаступление, накапливает войска, также рассчитывает на то, что им удастся вытеснить в определенные сроки украинские войска со своей территории”, — подытожил Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ получила новые задачи в Курской области.



